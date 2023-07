Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.07.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Buchen-Hainstadt: Scheiben an Grundschule mutwillig zerstört - Zeugen gesucht

Bisher Unbekannte beschädigten seit dem 3. Juli mehrere Scheiben an der Grundschule in Hainstadt. Bis zum heutigen Tag wurden insgesamt 14 Verglasungen an Fenstern und Türen im Wert von rund 10.000 Euro zerstört. Vermutlich nutzte der Täter eine Druckluft-, Federdruck oder Co2- Waffe und schoss auf das Gebäude in der Eichendorffstraße. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040, zu melden.

Walldürn: Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Ein Fahrradfahrer wurde am Mittwochabend bei einem Unfall auf der Kreisstraße 3910 bei Walldürn verletzt. Der 73-Jährige war gegen 18 Uhr in einer Gruppe mit fünf weiteren Zweiradfahrern auf der Kreisstraße von Walldürn kommend in Richtung Glashofen unterwegs. Auf Höhe eines Feldwegs wollte die Gruppe nach links in diesen einbiegen. Als bereits drei der Fahrradfahrer abgebogen waren, überholte eine 77-Jährige mit ihrem VW Golf die Gruppe und kollidierte mit dem sich im Abbiegevorgang befindenden 73-Jährigen. Dieser stürzte von seinem Fahrrad und zog sich leichte Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf circa 500 Euro geschätzt.

