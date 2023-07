Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.07.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Unfall am Viadukt - Beteiligte wegen verbotenem Rennen angezeigt

Wirtschaftlicher Totalschaden entstand am Mittwochabend an einem hochmotorisierten BMW X4M, dessen 22-jähriger Fahrer wegen des Verdachts des illegalen Fahrzeugrennens mit einem anderen Fahrer angezeigt wird. Der Mann stand mit seinem Pkw an der Ampel am Viadukt auf der linken Spur in Richtung Autobahn und fuhr bei Grün los. Zu diesem Zeitpunkt fuhr sein 21-jähriger Bekannter mit einem Audi S8 Plus von hinten auf der rechten Spur an den BMW heran und beide beschleunigten ihre Pkws. Im weiteren Verlauf verlor der 22-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte gegen den Bordstein der Grünanlage in der Mitte der Straße, schleuderte über die gesamte Fahrbahn auf die andere Seite und prallte gegen den dortigen Bordstein. Hier überschlug sich der BMW mindestens einmal, bevor er nach rund 70 Metern quer auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Der Fahrer sowie ein im Pkw befindliches 4-jähriges Kind blieben unverletzt. Am X4 entstand Totalschaden in Höhe von rund 50.000 Euro. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die Fahrzeuge und die Mobiltelefone der beiden Männer beschlagnahmt. Außerdem beschlagnahmten die Beamten den Führerschein des 22-Jährigen. Während den beiden Personen die weiteren Maßnahmen erklärt wurden, verhielten diese sich uneinsichtig und aggressiv und beleidigten den sachbearbeitenden Polizisten. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Forchtenberg: Blauer BMW beschädigt - Besitzer gesucht

Eine 81-Jährige verursachte mit ihrem Subaru am Mittwoch einen Schaden an einem BMW in Forchtenberg und fuhr anschließend davon. Die Frau blieb wohl gegen 11 Uhr beim Ausparken an einem neben ihr parkenden blauen BMW Z3, der auf dem Schotterparkplatz in der Straße "Am Bahnhof" stand, hängen. Dies bemerkte sie zunächst nicht und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Als sie den Schaden bemerkte, meldete sie sich bei der Polizei. Der beschädigte BMW war zu diesem Zeitpunkt aber nicht mehr vor Ort, weshalb das Polizeirevier Künzelsau nun den Besitzer oder die Besitzerin sucht. Diese Person wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Bretzfeld: Fahrgast in Bus verletzt

Ein Linienbus und ein Mercedes kollidierten am Mittwochnachmittag in Bretzfeld. Der Fahrer des Busses war gegen 14.20 Uhr auf der Landesstraße 1035 von Windischenbach in Richtung Öhringen unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein 20-Jähriger mit seiner A-Klasse auf der Meisenstraße und wollte nach rechts auf die Landesstraße in Richtung Öhringen abbiegen. Hierbei missachtete er vermutlich die Vorfahrt des Busses und die beiden Fahrzeuge kollidierten. Der Busfahrer leitete zuvor noch eine Vollbremsung ein, wodurch ein 51-jähriger Fahrgast, der im Bus hinten in der Mitte saß, nach vorne geschleudert wurde. Dieser erlitt Verletzungen und wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe und der Mercedes musste abgeschleppt werden.

Öhringen: Pkw schanzt rückwärts auf Terrasse

Vermutlich weil eine 68-jährige Fahrerin beim Einparken vor einer Garage in Öhringen von der Bremse abrutschte, schanzte ihr Fahrzeug am Mittwoch rückwärts über die Straße auf eine Terrasse. Die Frau fuhr gegen 13.45 Uhr vor die Garage in der Mark-Aurel-Allee und hielt an, um ein mitfahrendes Kleinkind aus dem Pkw zu holen. Als die 68-Jährige aussteigen wollte, rutschte sie vermutlich von der Bremse auf das Gaspedal ab und ihr VW Passat mit Automatikgetriebe, bei dem versehentlich der Rückwärtsgang eingelegt war, fuhr mit hoher Geschwindigkeit rückwärts. Währenddessen befanden sich die Fahrerin und das Kind noch im Fahrzeug. Anschließend prallte der Pkw zunächst auf einen auf der anderen Straßenseite geparkten Skoda Octavia und schob diesen beiseite. Dann durchquerte das Auto eine Hecke und schanzte über eine rund 1,3 Meter hohe Mauer auf die Terrasse der Nachbarn. Dort kam der VW zum Stehen. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 21.000 Euro. Der Schaden am Gebäude ist noch unbekannt. Beim Unfall wurde niemand verletzt.

Künzelsau: Polizist bei Widerstand verletzt

Nachdem ein Pkw-Lenker am Mittwochabend unter dem Einfluss von Alkohol eine Unfallflucht beging, leistete er Widerstand und verletzte einen Beamten. Der Mann war gegen 18.45 Uhr wohl mit einem Citroen in Künzelsau-Kocherstetten unterwegs und beschädigte mit diesem vermutlich beim Einparken einen geparkten Opel in der Vogelsberger Steige. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme konnte der 45-jährige Verursacher ausfindig gemacht werden. Da von diesem starker Alkoholgeruch ausging, wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von rund 1,6 Promille. Daraufhin sollte der Mann zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht werden. Als ihm die weiteren Maßnahmen erläutert wurden, versuchte er zu flüchten. Während der 45-Jährige an seiner Flucht gehindert wurde, leistete er Widerstand und musste zu Boden gebracht werden. Beim Anlegen der Handschellen wehrte er sich vehement und versuchte sich zu befreien. Hierbei wurde ein Beamter leicht verletzt. Anschließend brachten die Polizisten ihn zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Er muss nun mit entsprechenden Anzeigen rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell