POL-EN: Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Wetter (ots)

Am Freitag dem 12.05.2023, gegen 16:45 Uhr, ereignete sich auf der Kaiserstraße in Höhe der Hausnummer 119, ein Verkehrsunfall. Hier befährt ein 40 jähriger Mann aus Witten mit seinem VW Caddy die Kaiserstraße in Fahrtrichtung des Kreisverkehres. Ein 35 jähriger Mann aus Litauen fährt diesem mit seinem BMW nahezu ungebremst hinten auf. In dem BMW befand sich noch ein 34 jähriger Beifahrer ebenfalls aus Litauen. Der BMW stieß zunächst auf das Heck des VW Caddy, dann gegen einen Ampelmast und im weiteren Verlauf gegen einen Betonblock. Bei dem Unfall werden die beiden Insassen des BMW leicht verletzt. Der 40 jährige Mann aus Witten verbleibt unverletzt. Die beiden litauischen Mitbürger waren stark alkholisiert und mussten im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme von der Polizei fixiert werden, da diese die polizeilichen Maßnahmen störten und flüchten wollten. Die Personen leisteten dabei Widerstandshandlungen. Der BMW wurde durch die Polizei sichergestellt.

