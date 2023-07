POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.07.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.07.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Buchen: Audi A5 auf Parkplatz beschädigt - Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Buchen sucht Zeugen, nachdem ein unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstagnachmittag einen Audi A5 Coupé auf dem Parkplatz eines Lebensmittelhandels in der Daimlerstraße in Buchen beschädigte und anschließend flüchtete. Der Besitzer stellte sein Fahrzeug zwischen 15 Uhr und 16 Uhr auf dem Parkplatz ab. Später bemerkte er den Schaden in unbekannter Höhe an seinem Fahrzeug vorne rechts. Zeugen, die Hinweise zur Verkehrsunfallflucht geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Mosbach-Diedesheim: Drei Personen bei Unfall verletzt

Ein Audi und ein Golf kollidierten am Mittwochnachmittag auf der Bundesstraße 37 bei Mosbach-Diedesheim. Der 30-jährige VW-Lenker befuhr gegen 15.15 Uhr die B37 von Eberbach kommend und wollte an der Abzweigung Diedesheim nach links abbiegen. Dabei übersah er vermutlich einen entgegenkommenden 39-Jährigen mit seinem Audi und die Pkws stießen zusammen. Drei Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist unbekannt.

Schwarzach: Müll illegal entsorgt

Unbekannte entsorgten ihre Dämmwolle zwischen Freitag, 30. Juni 2023, und Samstag, 1. Juli 2023, illegal im Waldbereich von Schwarzach. Der oder die Täter legten rund drei Kubikmeter des Isoliermaterials etwa 200 Meter nach dem Sportplatz am "Unteren Kalte-Klinge-Weg" ab (siehe Bild). Zeugen, die die illegale Entsorgung beobachten konnten oder Hinweise auf die Herkunft der Dämmwolle geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06262 9177080 beim Polizeiposten Aglasterhausen zu melden.

