POL-PDLU: Speyer - Einbruch in Werkstatt im Industriehof

Speyer (ots)

Zwischen dem 13.06.2023, 21:30 Uhr, und dem 15.06.2023, 16 Uhr, drangen unbekannte Täter über einen Zaun auf ein Werkstattgelände im Industriehof ein, drangen in die Werkstatt ein und entwendeten drei Schlösser aus einem mit Zahlenschloss gesicherten Behältnis. Sachschaden entstand nicht. Die Ermittlungen zu weiterem Diebesgut dauern an. Ebenso wird ein Zusammenhang zum Einbruch in eine andere Werkstatt in der Franz-Kirrmeier-Straße geprüft (siehe Pressemeldung der Polizei Speyer vom 15.06.2023).

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Wer hat zur fraglichen Zeit etwas Verdächtiges im Bereich der Franz-Kirrmeier-Straße wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06232 / 137 - 0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.

