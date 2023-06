Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall mit verletzter Radfahrerin

Speyer (ots)

Am 14.06.2023 gegen 16:30 Uhr befuhr eine 32--Jährige mit ihrem Fahrrad den parallel zur Industriestraße verlaufenden Fahrradweg in Richtung Ortsausgang. Gleichzeitig beabsichtigte eine 20-Jährige mit ihrem PKW von der B39 kommend nach rechts in Richtung Feuerwehr abzubiegen. Die Radfahrerin missachtete das Zeichen "Vorfahrt gewähren". Es kam zu einem leichten Zusammenstoß mit der fast rechtzeitig bremsenden Fahrzeugführerin. Die 32-jährige stürzte dabei vom Fahrrad und verletzte sich leicht. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Am PKW und Fahrrad entstand augenscheinlich kein Sachschaden.

