Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsgefährdung

St. Wendel (ots)

Am vergangenen Montagmittag, zwischen 11:40 Uhr und 12:00Uhr, wurde der Polizei mitgeteilt, dass ein graufarbener Citroen, C4, in Schlangenlinien über die L292, aus Welschbach kommend, über Mainzweiler, in Fahrtrichtung St. Wendel, geführt werde. Der betreffende PKW sei bereits mehrfach in den Grünstreifen, beziehungsweise in den Gegenverkehr geraten. Das betreffende Fahrzeug konnte in der Ortslage Remmesweiler einer Fahrzeugkontrolle unterzogen werden. Bei der 34-jährigen Fahrzeugführerin aus Merchweiler konnten vor Ort keine Hinweise auf eine Verkehrsuntüchtigkeit festgestellt werden und auf das Fahrverhalten angesprochen, könne sie sich nicht an ein Fehlverhalten erinnern. Die Polizeiinspektion St. Wendel sucht nach Zeugen die das Fahrverhalten bestätigen bzw. Personen die durch dieses gefährdet wurden. Hinweise telefonisch unter der 06851/898-0 oder per mail an pi-st-wendel@polizei.slpol.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell