Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in Lanstrop

Dortmund (ots)

In Lanstrop ist es heute Nachmittag gegen 14:00 zu einem ausgedehnten Feuer in der Küche einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses gekommen. Vermutlich hat sich heißes Fett in einer großen Pfanne entzündet. Anschließend sind die Flammen in die Dunstabzugshaube übergeschlagen und haben die Küche in Brand gesetzt. Durch die Feuerwehr konnte das Feuer mit einem Strahlrohr gelöscht werden. Zeitgleich wurde die Wohnung nach weiteren Personen durchsucht und angrenzende Wohnungen durch die Feuerwehr auf Rauch kontrolliert. Die Mieterin der Wohnung und ihren beiden Kinder konnten sich rechtzeitig ins Freie retten und blieben unverletzt. Die Feuerwehr setzte insgesamt drei Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung ein. Die Wohnung war anschließend unbewohnbar. Die Bewohner konnten glücklicherweise kurzfristig in einer anderen Wohnung des Eigentümers unterkommen. Am Einsatz waren 22 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst mit insgesamt sechs Fahrzeugen beteiligt.

