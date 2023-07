Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.07.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Fahrenbach: Sachschaden nach Zimmerbrand

Noch ist unklar, warum es am Donnerstagnachmittag im Pfarrbüro in der Adolf-Weber-Straße in Fahrenbach zu einem Brand gekommen ist. Gegen 15.30 Uhr wurde dort eine starke Rauchentwicklung gemeldet. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern, das Feuer löschen sowie das Gebäude lüften. Hinweise auf eine Brandlegung gibt es nicht. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Neckargerach: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Alleinbeteiligt zu Fall kam am Donnerstagabend, gegen 19.45 Uhr, ein 57-jähriger Motorradfahrer im Kurvenbereich auf der Strecke zwischen Schollbrunn und Neckargerach. Dabei verletzte sich der Mann so schwer, dass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Mosbach: Auseinandersetzung eskalierte - 27-Jähriger durch Messerstich verletzt

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt aktuell die Polizei Mosbach. Am Donnerstag war es aus bislang unbekannten Gründen zwischen zwei 27 und 48 Jahre alten Männern, die beide in einem Mehrfamilienhaus im Neckarelzer Erlenweg wohnen, zu einem Streit gekommen. Vorangegangen war wohl eine Sachbeschädigung, bei welcher der Ältere versucht haben soll das Balkongeländer des Jüngeren zu zerstören. Als der 27-Jährige versuchte den 48-Jährigen von seiner Handlung abzuhalten, wurde er von diesem offenbar mit einem Messer am Oberschenkel verletzt. Der Verletzte konnte sich unmittelbar danach in Sicherheit bringen und der Angreifer konnte kurze Zeit später von der alarmierten Polizei widerstandslos festgenommen werden. Die Verletzungen des 27-Jährigen waren nicht lebensbedrohlich, mussten aber in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Wohnung des Tatverdächtigen wurde durchsucht. Der 48-Jährige muss nun wegen mit Anzeigen wegen Sachbeschädigung und gefährlicher Körperverletzung rechnen.

Hardheim: Radfahrer bei Unfall verletzt

Zu einer Kollision zwischen einem Audi und einem Fahrrad kam es am Donnerstag, kurz vor 12 Uhr, an der Kreuzung Würzburger Straße/Alte Würzburger Straße in Hardheim. Eine 73 Jahre alte Audi-Fahrerin wollte die Bundesstraße mit ihrem Fahrzeug queren und übersah dabei offenbar den Radfahrer. Der 64-Jährige prallte gegen den Kotflügel des Audis und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei verletzte er sich so schwer, dass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Fahrenbach: Person nach Einbruch in Bäckereifiliale gesucht

Bereits am Wochenende 24./25. Juni wurde eine Bäckereifiliale eines Discounters im Heiligengraber Weg in Fahrenbach von Unbekannten heimgesucht, die mehrere hundert Euro Bargeld entwendeten. Der Polizeiposten Limbach ermittelt wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls. Nun gibt es Hinweise darauf, dass es sich bei einem 17-Jährigen, der mit Vornamen Michael heißt, um einen wichtigen Zeugen handelt. Diese Person war am 26.06.2023, gegen 5.10 Uhr, mit dem Fahrrad im Tatortbereich unterwegs und kann möglicherweise sachdienliche Hinweise geben. Aus diesem Grund wird die Person gebeten, unter der Telefonnummer 06274 928050 mit dem Polizeiposten Kontakt aufzunehmen. Wer den heranwachsenden Michael kennt oder Hinweise zur Tat geben kann, wird ebenfalls gebeten sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell