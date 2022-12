Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Drei Tageswohnungseinbrüche innerhalb von rund zwei Stunden

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Abend ist es in Bergisch Gladbach zu insgesamt drei Wohnungseinbrüchen gekommen. Die 20-minütige Abwesenheit der Bewohner eines Mehrfamilienhauses reichte den Einbrechern am gestrigen Donnerstag (01.12.) aus, um in deren Erdgeschosswohnung in der Straße Am Rübezahlwald einzubrechen.

Vermutlich gelangten die Täter zwischen 17:40 Uhr und 18:00 Uhr durch ein auf Kipp stehendes Fenster ins Innere der Wohnung und durchwühlten dort sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Angaben zur Tatbeute konnten die Bewohner zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht tätigen.

Am gleichen Abend versuchten unbekannte Täter in eine Privatwohnung im 3. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Vinzenz-Pallotti-Straße im Stadtteil Bockenberg einzubrechen. Die Bewohnerin befand sich gegen 18:00 Uhr lediglich ein Stockwerk unter ihrer Wohnung, als sie laute Geräusche und kurz darauf das Zersplittern einer Glasscheibe wahrnahm. Als sie daraufhin in ihrer Wohnung nach der Ursache schaute, konnte sie nur noch das zerstörte Küchenfenster und die offen stehende Terrassentüre wahrnehmen. Die Täter kletterten vermutlich zuvor auf den Balkon der Wohnung im 3. Obergeschoss und warfen das Fenster mithilfe eines großen Gegenstandes ein. Aufgrund des Erscheinens der Bewohnerin ließen sie jedoch nach wenigen Minuten von ihrer Tat ab und flüchteten durch die Terrassentür über den Balkon in unbekannte Richtung. Eine Nahbereichsfahndung durch die eingesetzten Polizeibeamten verlief ohne Erfolg.

Wenig später meldeten die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Straße An den Weihern im Stadtteil Schildgen schließlich den nächsten Einbruch. Auf der Videoaufzeichnung konnte man erkennen, wie zwei Männer gegen 18:55 Uhr die Terrassentür des Hauses aufhebelten. Gegen 19:45 Uhr verließen die Einbrecher das Wohnhaus und flüchteten über den angrenzenden Garten in unbekannte Richtung. Im Inneren wurden sämtliche Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter mehrere Uhren mit einem Gesamtwert im mittleren vierstelligen Bereich.

Für alle drei Tatorte wurde der Erkennungsdienst angefordert, um eine Spurensicherung vorzunehmen. Hinweise zu diesen Einbrüchen nimmt die Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell