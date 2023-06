Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mutmaßlicher Kupferdieb leistet Widerstand

Lübbecke (ots)

In der Nacht zu Montag meldete man der Polizei verdächtige Handlungen auf dem Gelände des Wasserwerks in der Alsweder Straße. Daraufhin entsandte die Leitstelle Streifenwagenbesatzungen an den Ort des Geschehens.

Bei Eintreffen konnten auf dem zugehörigen Areal zwei Personen festgestellt werden, die bei Erblicken der Beamten unvermittelt fußläufig in Richtung der Rolandstraße flüchteten. Für einen der mutmaßlichen Täter endete der Fluchtversuch wenig später auf einem Grundstück. Sein Kompagnon konnte nicht mehr angetroffen werden.

Anstatt sich den Polizisten gegenüber kooperativ zu verhalten, leistete der Lübbecker Widerstand. In der Folge wurde er vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam nach Minden gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der 35-Jährige am Montagmorgen nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft auf freien Fuß gesetzt werden. Nun hat der Mann mit mehreren Anzeigen zu rechnen.

Bei der Absuche des umzäunten Geländes konnten die Gesetzeshüter offenbar bereitgelegtes Diebesgut feststellen. Die beiden Fahrräder des Täter-Duos wurden sichergestellt. Dies galt unter anderem auch für vermeintliches Tatwerkzeug. Durch die Widerstandshandlung zog sich eine Polizeibeamtin leichte Verletzungen zu, blieb aber dienstfähig.

