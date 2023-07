Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.07.2023 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Mit Metallstange verletzt

Ein Unbekannter schlug in der Nacht auf Freitag in Heilbronn einen 40-Jährigen. Der Täter sprach den 40-Jährigen in der Gildenstraße gegen 1.30 Uhr an, trat ihn und drohte ihm. Anschließend soll er versucht haben den 40-Jährigen mit einer Metallstange gegen den Kopf zu schlagen, was dieser abwehren konnte. Als der Angegriffene davonrannte, wurde er vom Unbekannten verfolgt und mit der Stange geschlagen. Er konnte sich dann in seine Wohnung retten. Der Täter wird als 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,80 groß, kräftig und rasiert beschrieben. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover mit übergezogener Kapuze und eine beige kurze Hose. Zeugen, die die Situation beobachten konnten oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

