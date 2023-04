POL-WAF: Oelde. Ampelanlage angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots) - Leicht verletzt hat sich am Freitag (28.04.2023, 12.10 Uhr) eine Autofahrerin aus Warendorf in Sendenhorst. Die 22-Jährige fuhr auf der Telgter Straße in Richtung Sendenhorst. Auf Höhe einer Hofzufahrt Elmenhorst geriet sie aus noch unklarer Ursache in den Gegenverkehr. Beim Gegenlenken kam ihr Auto ins Schleudern, sie verlor die Kontrolle, das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach in einem ...

