POL-WAF: Warendorf-Freckenhorst. Brand eines Fachwerkhauses - Hinweise erbeten. Ergänzung zur Pressemitteilung vom 24.04., 08.29 Uhr

Warendorf (ots) - Der Verdacht einer Trunkenheitsfahrt hat sich am Donnerstag (27.04.2023, 19.38 Uhr) in Ahlen bestätigt. Zeugen hatten einen auffälligen Autofahrer gemeldet. Auf dem Gelände einer Tankstelle an der Dolberger Straße stellten die Beamten einen 46-jährigen Ahlener und zwei Mitfahrer in seinem Auto fest. Der 46-Jährige gab sofort zu, Alkohol getrunken zu haben - ein freiwilliger Atemalkoholtest war ...

