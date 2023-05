POL-PPRP: Randalierende Person

Ludwigshafen (ots) - Das Pedelec einer 55-Jährigen wurde am 01.05.2023 in der Max-Reger-Straße gestohlen (wir berichteten: https://s.rlp.de/BU6Df). Am 02.05.2023, gegen 18:30 Uhr, teilte die 55-Jährige mit, sie habe ihr Rad mit Hilfe eines GPS-Trackers in der Bleichstraße orten können. Durch die Polizeikräfte konnte das Rad dort in einem Kellerverschlag ausfindig gemacht und der 55-Jährigen zurückgegeben werden. ...

