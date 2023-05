POL-PPRP: Tasche in Park gestohlen

Ludwigshafen (ots) - Zu einem Unfall bei dem eine 56-jährige Mazdafahrerin leicht verletzt wurde, kam es am 02.05.2023, 7:13 Uhr, in der Mundenheimer Straße. Kurz vor der Kreuzung zur Wittelsbachstraße war es zum Zusammenstoß zwischen einem 62-jährigen VW-Fahrer und der 56-Jährigen gekommen. An den Autos entstand ein Schaden von insgesamt etwa 8.500 Euro. Die 56-Jährige wurde in ein Krankenhaus verbracht. Auch bei einem Auffahrunfall in der Wredestraße am gleichen ...

mehr