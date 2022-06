Bad Neuenahr-Ahrweiler / Grafschaft (ots) - Am 11.06.2022, 19:45 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht im Fliederweg in Grafschaft - Bölingen. Hier entstand bei einem Wendevorgang in einer Grundstückseinfahrt Sachschaden durch das Fahrzeug eines Lieferdienstes. In der Ahrweiler Altstadt, Schützbahn kam es am 11.06.2022, 14:16 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Es entstand Sachschaden an einem geparkten Pkw, da ...

mehr