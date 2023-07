Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230703 - 0776 Frankfurt - Sachsenhausen: Versuchtes Tötungsdelikt

Frankfurt (ots)

(th) Am Samstag, den 01. Juli 2023 erschien eine 82-jährige Frau beim 8. Polizeirevier und gab an, am späten Nachmittag des Vortags (30. Juni 2023) von ihrem Nachbarn angegriffen worden zu sein. Aus noch ungeklärten Gründen kam es zwischen der 82-Jährigen und dem 49-jährigen Nachbarn zu Streitigkeiten, in deren Verlauf der 49-Jährige die Frau würgte und mehrfach mit dem Kopf gegen eine Wand schlug. Die Frau verlor hierdurch das Bewusstsein. Erst am darauffolgenden Tag ging die 82-Jährige zur Polizei und erstatte Anzeige. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurde sie medizinisch zunächst von einer hinzugezogenen Ärztin untersucht und in der Folge für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus verbracht. Dieses konnte die 82-Jährige noch am selben Tag wieder verlassen. Der 49-Jährige wurde festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

