POL-F: 230703 - 0775 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Versuchtes Tötungsdelikt

Frankfurt (ots)

(th) Bereits am Montag, den 26. Juni 2023 kam es gegen 22.00 Uhr in der Taunusstraße zu einem versuchten Tötungsdelikt. Der 22-jährige Geschädigte und der Täter gerieten aus ungeklärten Gründen in einen verbalen Streit, in dessen Verlauf der Täter dem Opfer eine Stichverletzung zufügte. Die vor Ort eingetroffenen Polizisten leisteten dem schwerverletzten Mann Erste Hilfe, im Anschluss wurde er in ein Krankenhaus verbracht. Der Täter flüchtete zunächst, konnte aber im Nachgang identifiziert werden. Es handelt sich bei diesem um einen 52-jährigen polizeibekannten Mann. Er wurde im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen am 29. Juni 2023 im Bahnhofsviertel festgenommen; der Haftrichter erließ einen Untersuchungshaftbefehl. Der 22-jährige Geschädigte verließ das Krankenhaus bereits einen Tag nach der Tat entgegen des ärztlichen Rats auf eigenen Wunsch.

Hintergrund: Die Veröffentlichung des Sachverhalts erfolgt aus ermittlungstaktischen Gründen erst heute.

