POL-F: 230703 - 0773 Frankfurt - Rödelheim: Gefährliche Körperverletzung - Randalierer festgenommen

Frankfurt (ots)

(dr) Polizeibeamte haben am Sonntagnachmittag, den 02.07.2023, einen 29-jährigen Mann in Rödelheim festgenommen, der im Verdacht steht, seine 26-jährige Partnerin unter anderem mit einem Messer verletzt zu haben. Darüber hinaus randalierte dieser an einem Rettungswagen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen soll der 29-Jährige die 26-jährige Frau bereits am Samstagabend in der Eschborner Landstraße in einem Hotelzimmer mit einem Messer am Oberschenkel verletzt sowie auch getreten und geschlagen haben.

Einen Tag später fiel das Pärchen gegen 15.00 Uhr im Bereich der Niddabrücke / "Auf der Insel" auf, als der 29-Jährige erneut gegenüber der 26-jährigen Frau handgreiflich wurde. Ein Zeuge sah die Tathandlungen. Die aufgrund von Schlägen und Tritten auf dem Boden liegende Geschädigte wurde im Anschluss von verständigten Rettungskräften medizinisch versorgt. Jedoch begann der 29-Jährige während ihrer Behandlung zu randalieren und schlug von außen gegen die verschlossene Tür des Rettungswagens. Eine alarmierte Polizeistreife konnte den Mann noch vor Ort festnehmen. In der Nähe fanden sie zudem einen Rucksack mit Habseligkeiten sowie der mutmaßlichen Tatwaffe auf, welche sie sicherstellten.

Der wohnsitzlose Beschuldigte wurde nach seiner Festnahme und der Kontaktaufnahme mit der Amtsanwaltschaft in die Haftzellen des Polizeipräsidiums verbracht. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

