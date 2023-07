Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230703 - 0771 Frankfurt - Nordend: Alleinunfall - Fahrzeug überschlägt sich

Frankfurt (ots)

(dr) Am gestrigen Sonntagabend, den 02.07.2023, kam es in der Rohrbachstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein mit zwei Personen besetzter Pkw überschlug. Die beiden Insassen, 21 und 20 Jahre alt, trugen leichte Verletzungen davon.

Ein 21-Jähriger war gegen 21:30 Uhr mit seinem VW Golf auf der Rohrbachstraße unterwegs, als dieser in Höhe der Hausnummer 40 aus bislang ungeklärter Ursache gegen die dortige Verkehrsinsel prallte. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der 21-jährige Fahrer und sein 20-jähriger Beifahrer konnten von Zeugen und alarmierten Polizeibeamten aus dem Auto befreit werden. Der verständigte Rettungsdienst behandelte im Anschluss die beiden leicht verletzten jungen Männer, welche in umliegende Krankenhäuser kamen. An dem Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an.

