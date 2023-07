POL-F: 230702 - 0768 Frankfurt - Dornbusch: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots) - (lo) Auf der Bundesautobahn 5 in Fahrtrichtung Kassel hat sich gestern Morgen (01. Juli 2023) in Höhe der Ausfahrt Niederrad ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. In der Folge musste die Autobahn zeitweise voll gesperrt werden. Gegen 08.15 Uhr befuhr der 43-jährige Fahrer eines VW-Golf den zweiten Fahrstreifen und wechselte auf den dritten von vier ...

