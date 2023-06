Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Dachstuhlbrand Esslingen, Unfälle, Aufgebrochener Container

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Vorfahrt nicht beachtet

Eine Fahrradfahrerin hat sich bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen in der Pliensauvorstadt leichte Verletzungen zugezogen. Ein 35 Jahre alter Fahrer eines 5er BMW befuhr gegen 6.35 Uhr die Parkstraße in Richtung Brückenstraße. An der dortigen Kreuzung missachtete er die Vorfahrt einer von links kommenden 35-jährigen Fahrradfahrerin. Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge zog sich die Frau leichte Verletzungen zu und wurde im Anschluss durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (jp)

Esslingen (ES): Dachstuhlbrand

Ein Großaufgebot an Rettungskräften ist wegen eines Dachstuhlbrands am Freitagnachmittag in die Esslinger Hirschlandstraße ausgerückt. Ab 14.12 Uhr gingen mehrere Anrufe in den Notrufzentralen von Feuerwehr und Polizei wegen aufsteigendem Rauch aus dem Dach eines Wohnhauses ein. Beim Eintreffen der Rettungskräfte kurze Zeit später waren Flammen aus dem Dachstuhl sichtbar. Aus bislang ungeklärter Ursache war das Feuer ersten Ermittlungen nach in einem unbewohnten Dachboden ausgebrochen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand rasch gelöscht und ein Ausbreiten der Flammen auf weitere Teile des Gebäudes verhindert werden. Die Bewohner blieben ersten Erkenntnissen nach unverletzt. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Personen. Da das Gebäude nach dem Brand unbewohnbar war, mussten sie anderweitig untergebracht werden. Über die Höhe des Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. Kriminaltechniker werden in den kommenden Tagen die Ermittlungen zur Brandursache aufnehmen. Während des Einsatzes musste die Hirschlandstraße zwischen der Kreuzstraße und der Schorndorfer Straße komplett gesperrt werden. Die Sperrung dauert zur Stunde (16.15 Uhr) noch an. (ms)

Aichtal (ES): Unfall auf der B 312

Ein heftiger Verkehrsunfall mit zwei Lastwagen hat am frühen Freitagmorgen auf der B 312 zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen geführt. Ein 41-Jähriger war kurz nach sechs Uhr mit einem Mercedes-Benz Sprinter auf der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs. Kurz nach der Anschlussstelle Aichtal prallte er aus bislang ungeklärter Ursache in einer langgezogenen Rechtskurve gegen die Mittelleitplanke. Im Anschluss fuhr er mit gleichbleibender Geschwindigkeit weiter und kam kurz vor der Überleitung auf die B 27 nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte die rechtsseitige Leitplanke. Unmittelbar danach krachte er ungebremst mit seinem Fahrzeug frontal ins Heck eines Sattelzugs, der auf der rechten Fahrspur unterwegs war. Hierdurch wurde der Sprinter nach links abgewiesen und stieß nochmals gegen die Mittelleitplanke. Der Unfallverursacher zog sich leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der 27 Jahre alte Lenker des Sattelzugs blieb unverletzt. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 50.000 Euro und an den Leitplanken auf 7.000 geschätzt. Der Kleintransporter hatte einen Behälter mit flüssig tiefgekühltem, medizinischen Sauerstoff geladen, der vor Ort durch die Feuerwehr und Verantwortliche der Halterfirma entleert werden musste. Danach erst konnte das Fahrzeug abgeschleppt werden. Neben der Feuerwehr waren auch Mitarbeiter der Straßenmeisterei an die Unfallstelle ausgerückt. Während der Unfallaufnahme und der Bergung des Sprinters musste die B 312 teilweise in beide Richtungen voll gesperrt werden, was im morgendlichen Berufsverkehr zu einem langen Rückstau führte. Gegen zehn Uhr war die Unfallstelle geräumt. (ms)

Tübingen-Weilheim (TÜ): Baucontainer aufgebrochen

Ein Dieb hat sich in der Nacht zum Freitag an einem Baucontainer im Stadtteil Weilheim in der Alte Landstraße zu schaffen gemacht. In der Zeit von 16 Uhr bis 7.30 Uhr brach der Unbekannte ein Vorhängeschloss auf und entwendete aus dem Container ein Hilti-Lasergerät sowie eine Hilti-Schlagbohrmaschine. Über den Wert des Diebesguts liegen noch keine Erkenntnisse vor. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell