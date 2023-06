Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßlicher Vergewaltiger in Haft (Esslingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Esslingen (ES):

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen ermitteln gegen einen 26 Jahre alten Mann, der im Verdacht steht, in der Nacht zum Donnerstag (22.06.2023) in Esslingen eine 38-Jährige vergewaltigt zu haben. Der Mann befindet sich bereits in Untersuchungshaft.

Den bisherigen kriminalpolizeilichen Ermittlungen zufolge hatten sich die beiden Personen zunächst in der Maille kennengelernt. Im Anschluss begleitete der Mann die Frau nach Hause. Dort soll er sie unter Anwendung körperlichen Zwangs vergewaltigt haben. Der leicht verletzten 38-Jährigen gelang es anschließend zum Polizeirevier Esslingen zu flüchten und dort Anzeige zu erstatten. Sie wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Der Tatverdächtige konnte kurz darauf vorläufig festgenommen werden.

Er wurde am Freitag (23.06.2023) am Amtsgericht Esslingen dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Beschuldigte, bei dem es sich um einen marokkanischen Staatsangehörigen handelt, wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell