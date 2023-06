Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Wiederholt mit Drogen gehandelt - Verdächtiger in Haft (Filderstadt)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen:

Filderstadt (ES): Einen einschlägig vorbestraften und wegen unerlaubten Handels mit Marihuana in nicht geringer Menge unter Bewährung stehenden 23-Jährigen haben Beamte des Polizeireviers Filderstadt und einer Rauchgiftermittlungsgruppe der Kriminalpolizeidirektion Esslingen am Donnerstag in Filderstadt festgenommen.

Gegen den Beschuldigten ist ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen Verdachts der Urkundenfälschung im Zusammenhang mit Rezepten für Betäubungsmittel anhängig, in dem die Staatsanwaltschaft Stuttgart einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss erwirkt hatte. Dieser wurde am Donnerstagmorgen vollstreckt. In der Wohnung des Verdächtigen fanden die Ermittler rund 500 Gramm zum Verkauf bestimmtes Marihuana.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der Mann, der die deutsche und lettische Staatsangehörigkeit besitzt, noch am selben Tag der Haftrichterin beim Amtsgericht Nürtingen vorgeführt. Diese ordnete die Untersuchungshaft an und wies den Beschuldigten in eine Justizvollzugsanstalt ein. (ak)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell