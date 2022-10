Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Herde Ziegen ausgebüxt

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Rund 50 Ziegen sind am Montag von ihrer Weide zwischen Otterberg und Schneckenhausen ausgebüxt. Ein Zeuge entdeckte die Herde auf dem Fahrradweg in Richtung Lauerhof. Er informierte die Polizei. Bis zum Eintreffen einer Polizeistreife hatte eine Verkehrsteilnehmerin die Tiere bereits in ihre Koppel zurückgetrieben. Wie sie es anstellten, aus der Koppel auszubrechen ist nicht geklärt. Eine Angehörige des Tierhalters wurde informiert. |erf

