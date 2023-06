Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Diebstähle aus Pkw; Polizeibeamte angegriffen; Frau attackiert

Reutlingen (ots)

Kusterdingen (TÜ): Diebstähle aus Pkw und Garage geöffnet (Zeugenaufruf)

In der Nacht zum Donnerstag sind in Kusterdingen zwei Autos angegangen und eine Garage unbefugt betreten worden. Vermutlich gegen drei Uhr schlug ein Unbekannter an dem vor einem Haus in der Bismarckstraße geparkten Dacia eine Scheibe ein und stahl eine auf dem Beifahrersitz liegende Geldbörse. Am Pkw entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Aus einem in der Marktstraße geparkten Ford, der unverschlossen gewesen sein könnte, wurden in der Nacht ein Fahrzeugschlüssel und ein Ladekabel entwendet. Im selben Tatzeitraum betrat ein Unbekannter eine unverschlossene Garage in der Jahnstraße und öffnete deren Tor. In der Garage befanden sich keine Fahrzeuge, gestohlen wurde nichts. Der Polizeiposten Kirchentellinsfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder mögliche weitere Geschädigte, sich unter Telefon 07121/5153630 zu melden. (sm)

Esslingen (ES): Polizeibeamte angegriffen

In der Ausnüchterungszelle des Polizeireviers endete die Nacht eines 53-Jährigen, der am Mittwochabend in der Plochinger Straße randaliert hat. Zeugen alarmierten gegen 22 Uhr die Polizei und teilten mit, dass ein offenbar Betrunkener ständig auf die Fahrbahn vor die dort fahrenden Autos laufe, diese zum Anhalten nötige und Verkehrsteilnehmer belästige. Vor Ort trafen die Polizeibeamten auf den erkennbar alkoholisierten Mann, der direkt vor dem Streifenwagen wieder auf die Fahrbahn laufen wollte. Nach der Aufforderung, stehen zu bleiben, griff er die Beamten unvermittelt mit Faustschlägen an, worauf er zu Boden gebracht, mittels Handschließen gefesselt und in Gewahrsam genommen werden musste. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Auch im weiteren Verlauf schlug und trat er nach den Beamten, die aber unverletzt blieben. Zudem beleidigte er die Polizisten fortwährend mit nicht zitierfähigen Ausdrücken. Nach einer ärztlichen Untersuchung verbrachte er die Nacht in der Gewahrsamszelle und sieht nun entsprechenden Strafanzeigen entgegen. (cw)

Nürtingen (ES): Frau attackiert

Wegen des Verdachts der Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt der Polizeiposten Nürtingen-Rossdorf gegen einen 32-Jährigen. Der Mann, der sich mutmaßlich in einen psychischen Ausnahmezustand befand, hatte am Donnerstagvormittag in der Neuffener Straße plötzlich Passanten beschimpft, angegriffen, bespuckt und eine Frau an den Haaren gezogen. Dabei soll er ihr auch ihr Tablet aus der Hand geschlagen und beschädigt haben. Erst als Zeugen eingriffen und der Frau zu Hilfe kamen, entfernte er sich. Er konnte wenig später im Verlauf einer sofort eingeleiteten Fahndung angetroffen und in Gewahrsam genommen werden. Der Mann wurde anschließend in eine Fachklinik eingeliefert. Ernsthaft verletzt wurde bei dem Vorfall nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell