Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Arbeiter von Dach geweht;Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Lichtenstein (RT): Arbeitsunfall

Lebensgefährlich verletzt wurde ein 19-jähriger Arbeiter bei einem Arbeitsunfall am Mittwochvormittag auf einer Baustelle in der Burgstraße im Ortsteil Holzelfingen. Der Mann befand sich gegen 10.30 Uhr zusammen mit einem weiteren Arbeiter bei Dämmarbeiten auf der dortigen Dachfläche. Von einer Windböe getroffen, wurde die Dämmung mitsamt dem 19-Jährigen vom Dach geweht. Der Mann stürzte mehrere Meter in die Tiefe. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung an der Unglücksstelle in eine Klinik gebracht. Spezialisten des Arbeitsbereichs Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen haben mit Unterstützung eines Sachverständigen des Landratsamtes Reutlingen die Ermittlungen aufgenommen. (jp)

Hirrlingen (TÜ): Pedelec contra Pkw

Leichte Verletzungen hat sich ein Fahrer eines S-Pedelecs bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag zugezogen. Der 68-jährige E-Bikefahrer befuhr gegen 11.35 Uhr die Marienstraße in Richtung Ortsmitte. An der Kreuzung zur Albstraße missachtete er die Vorfahrt eines von links kommenden 25-jährigen VW-Lenkers. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei der 68-Jährige stürzte und leichte Verletzungen erlitt. Nach ambulanter Behandlung und Versorgung durch den Rettungsdienst konnte er vor Ort entlassen werden. (jp)

Albstadt (ZAK): Vorfahrt nicht beachtet

Zwei Fahrzeuginsassen haben sich bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen im Stadtteil Tailfingen leichte Verletzungen zugezogen. Ein 51 Jahre alter Seatfahrer befuhr gegen 7.20 Uhr die Landhausstraße von der Neuweilerstraße kommend. An der Einmündung der Staufenbühlstraße missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden und nach links abbiegenden 20-jährigen VW-Lenkers. Dieser sowie eine 15-jährige Beifahrerin im Seat zogen sich bei dem anschließenden Zusammenstoß leichte Verletzungen zu und wurden durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden an den beiden Pkw wird auf circa 6.000 Euro geschätzt. (jp)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell