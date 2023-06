Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach Tötungsdelikt in Mössingen - Mutmaßlicher Tatverdächtiger in Haft - Nachtrag zur Pressemeldung vom 20.06.2023/14.47 Uhr

Reutlingen (ots)

Mössingen (TÜ):

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt zum Nachteil einer 22-jährigen Frau ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Kriminalkommissariat Tübingen wegen des Verdachts des Totschlags gegen den 21-jährigen früheren Lebensgefährten des Opfers. Ihm wird vorgeworfen, für den gewaltsamen Tod der Frau verantwortlich zu sein. Er befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Wie bereits berichtet, hatten Angehörige am Montagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, den Leichnam der Frau in ihrer Wohnung aufgefunden und die Polizei alarmiert. Die in der Wohnung angetroffene, eineinhalbjährige Tochter des ehemaligen Paares war unverletzt geblieben, wurde aber aufgrund der Gesamtumstände vorübergehend in einem Krankenhaus aufgenommen.

Die Kriminalpolizei hatte noch vor Ort die Ermittlungen aufgenommen. Erste Feststellungen hatten auf die Spur des 21-Jährigen und zu seiner vorläufigen Festnahme am Montagabend geführt. Zeugenangaben zufolge soll es zurückliegend bereits zu tätlichen Übergriffen in der Beziehung gekommen sein.

Nach dem vorläufigen Ergebnis der zwischenzeitlich erfolgten Obduktion des Opfers starb das Opfer infolge massiver Gewalteinwirkung.

Nachdem sich im Verlauf der weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen weitere Verdachtsmomente gegen den 21 Jahre alten Deutschen ergeben hatten, wurde er am Dienstagnachmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt. Dieser setzte den von der Staatsanwaltschaft Tübingen beantragten Haftbefehl in Vollzug. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die beim Kriminalkommissariat Tübingen eingerichtete, zehnköpfige Ermittlungsgruppe arbeitet weiter mit Hochdruck an der Klärung des genauen Tathergangs und der Hintergründe.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell