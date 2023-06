Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Tötungsdelikt an 22-jähriger Frau (Mössingen)

Reutlingen (ots)

Mössingen (TÜ): Tötungsdelikt an 22-jähriger Frau

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Eine 22 Jahre alte Frau ist am Montagnachmittag in ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Mössingen tot aufgefunden worden. Angehörige der Frau hatten am Montagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, den Leichnam der Frau in ihrer Wohnung aufgefunden und die Polizei alarmiert.

Aufgrund der Verletzungen am Leichnam ist davon auszugehen, dass die Frau einem Gewaltverbrechen zum Opfer fiel. Eine für den Dienstag anberaumte Obduktion des Opfers soll näheren Aufschluss über den Ablauf der Tat und die genaue Todesursache geben.

Zur Stunde laufen umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen, Ermittlungen und Überprüfungen insbesondere im persönlichen Umfeld und bei Kontaktpersonen der 22-Jährigen. Eine zehnköpfige Ermittlungsgruppe des Kriminalkommissariats Tübingen geht den sich daraus ergebenden Verdachtsmomenten nach, zu denen jedoch aus ermittlungstaktischen Erwägungen noch keine Details veröffentlicht werden können. Die Ermittlungen zu einem möglichen Tatverdächtigen, der am Montagabend vorläufig festgenommen wurde, dauern derzeit an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell