Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Raubüberfall auf Discounter; Brände; Exhibitionist an Baggersee; Einbruch

Reutlingen (ots)

Radfahrer gestürzt

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag erlitten. Der 76-Jährige war gegen 15.30 Uhr auf dem Gehweg der Emil-Adolff-Straße unterwegs und wollte auf den Fahrradstreifen wechseln. Hierbei übersah er zunächst einen von hinten kommenden Bus. Als er diesen wahrgenommen hatte, verlor der Senior die Kontrolle über sein Rad und stürzte zu Boden. Hierbei zog er sich mehrere Verletzungen zu, die vom Rettungsdienst vor Ort versorgt werden konnten. Glücklicherweise war es zu keiner Berührung zwischen dem Bus und dem Radfahrer gekommen. (ms)

Reutlingen (RT): Mit Mountainbike gestürzt

Feuerwehr, Rettungsdienst, Bergwacht und Polizei sind am Montagvormittag zu einem gestürzten Mountainbiker ausgerückt. Der 45-Jährige fuhr gegen 11.10 Uhr einen Weg aus Richtung Gaisbühl Hofgut kommend in Richtung Ringelbachstraße und kam alleinbeteiligt zu Fall. Den ersten Erkenntnissen nach zog er sich leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. (sm)

Reutlingen (RT): Kollision an Einmündung

Die Missachtung der Vorfahrt ist ursächlich für einen Verkehrsunfall, der sich am Montagnachmittag in der Württemberger Straße ereignet hat. Gegen 16.10 Uhr bog eine 67 Jahre alte Frau mit ihrem Renault Twingo von der Frankenstraße nach links in die Württemberger Straße ein. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines dort fahrenden 23-Jährigen und stieß mit seinem Ford Transit zusammen. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro. Der Twingo musste abgeschleppt werden. (sm)

Römerstein (RT): Unfall mit zwei Verletzten

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag bei Donnstetten ersten Erkenntnissen nach leicht verletzt worden. Eine 64-Jährige befuhr kurz nach 15 Uhr mit einem Subaru die Feldstetter Straße von der Ortsmitte herkommend. An der Kreuzung mit der B 465 bremste sie zunächst bis zum Stillstand ab. Beim Überqueren der Bundesstraße in Richtung Böhringen kam es zur Kollision mit dem Skoda eines 50-Jährigen, der in Richtung Feldstetten unterwegs war. Die beiden Verletzten wurden mit Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. An beiden Fahrzeugen war wirtschaftlicher Totalschaden in einer Höhe von etwa 15.000 Euro entstanden. Sie mussten abgeschleppt werden. Zur Unterstützung rückte die Feuerwehr an die Unfallstelle aus. Die Kreuzung musste während der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden. (ms)

Metzingen (RT): Vorfahrt missachtet

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden ist es am Montagabend in Metzingen gekommen. Gegen 19.50 Uhr war ein 55 Jahre alter Mann mit einem Hyundai auf der Carl-Zeiss-Straße unterwegs und fuhr, nachdem er angehalten hatte, in die Kreuzung mit der Stuttgarter Straße ein. Dabei kam es zur Kollision mit dem von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Opel eines 74-Jährigen. Der Senior sowie seine Mitfahrerin im Alter von 63 Jahren, an deren Opel das Airbag-System ausgelöst hatte, erlitten nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Den Gesamtschaden an den Autos, die abgeschleppt werden mussten, schätzt die Polizei auf insgesamt rund 19.000 Euro. (mr)

Wendlingen (ES): Raubüberfall auf Discounter (Zeugenaufruf)

Ein Discounter in der Albstraße ist am Montagabend von einem Unbekannten überfallen worden. Nach aktuellem Kenntnisstand betrat der männliche Täter kurz nach 20 Uhr die Filiale und forderte eine Kassiererin unter Vorhalt einer Pistole in gebrochenem Englisch zur Aushändigung von Bargeld auf. Der Unbekannte flüchtete anschließend mit den ihm übergebenen Geldscheinen zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Angestellte blieb körperlich unverletzt. Die sofort nach dem Notruf eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen und einem Polizeihubschrauber blieb erfolglos. Der Täter ist circa 185 cm groß und schlank. Er war mit einer hellen Jacke, einer dunklen Hose und schwarzen Schuhen bekleidet. Außerdem trug er eine helle Wollmütze, eine Sonnenbrille sowie eine FFP2-Maske und Handschuhe. Auffällig war der nach vorne gebeugte Gang des Täters, der wie seine übrige Erscheinung darauf schließen lässt, dass der Mann eher fortgeschrittenen Alters ist. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07022/9224-0 zu melden. (mr)

Wendlingen (ES): Radfahrerin übersehen

Eine Radfahrerin ist am Montagabend von einem Transporter angefahren worden. Kurz vor 20 Uhr war der 23 Jahre alte Fahrer des Wagens in der Neckarstraße unterwegs und wollte in die Steinstraße abbiegen. Da er jedoch ein Stück zu weit gefahren war, setzte er zurück. Dabei erfasste der Transporter eine Radfahrerin, die hinter diesem ebenfalls angehalten hatte. Ersten Erkenntnissen zufolge erlitt die Radlerin leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. (mr)

Wernau (ES): Radfahrer gestürzt

Nach derzeitigem Kenntnisstand schwere Verletzungen hat sich ein Radfahrer bei einem Sturz am Montagmittag zugezogen. Ersten Erkenntnissen zufolge war der 64-Jährige gegen zwölf Uhr auf dem Radweg im Bereich des Stadtplatzes unterwegs, als er zunächst gegen eine Mauer prallte und anschließend zu Fall kam. Der Mann wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Der Schaden am Fahrrad dürfte sich auf etwa 250 Euro belaufen. (mr)

Kirchheim (ES): Vorfahrt nicht beachtet

Ein Schaden in Höhe von rund 8.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag in Nabern entstanden. Eine 79-Jährige war gegen 10.45 Uhr mit einem Opel auf der Gartenstraße in Richtung Neue Straße unterwegs. An der Kreuzung mit der Straße Im Auchtert missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden, 73 Jahre alten Nissanfahrers. Nach der Kollision kam das Fahrzeug der Unfallverursacherin von der Fahrbahn ab, beschädigte ein Verkehrszeichen und blieb in einer Grünfläche stehen. Beide Fahrzeuge waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (ms)

Lenningen (ES): Zeugen zu Unfall in der Hochwang Steige gesucht

Das Polizeirevier Kirchheim sucht nach Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montagmittag in der Hochwang Steige ereignet hat. Ein 70-Jähriger befuhr gegen 13.15 Uhr mit einem Taxi, VW Caravelle, die K 1264 von Unterlenningen herkommend bergaufwärts. Im unteren Bereich der Steige kam dem Taxifahrer ein bislang unbekannter Pkw auf seiner Fahrbahn entgegen, der in diesem Moment einen ebenfalls abwärtsfahrenden Radfahrer überholte. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, musste der 70-Jährige mit seinem Wagen nach rechts ausweichen. Hierbei kippte sein Fahrzeug auf die Beifahrerseite in den angrenzenden Hang hinab und blieb in Büschen in Schräglage liegen. Der Taxifahrer konnte im Anschluss den VW nicht mehr verlassen und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sein elf Jahre alter Fahrgast konnte aus dem verunglückten Fahrzeug steigen. Beide Personen blieben ersten Erkenntnissen nach unverletzt. Das Taxi, an dem ein Schaden in Höhe von zirka 8.000 Euro entstanden war, musste mit einem Abschleppwagen geborgen werden. Während der Unfallaufnahme wurde die Hochwang Steige bis 16 Uhr gesperrt. Von dem unbekannten Überholer ist bislang lediglich bekannt, dass es sich um einen dunklen Pkw handelte. Der Radfahrer war mit einem dunklen Mountainbike unterwegs und trug dunkle Fahrradkleidung sowie einen farbigen, überwiegend gelben Fahrradhelm. Der Radler sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07021/501-0 zu melden. (ms)

Ostfildern-Ruit (ES): Brand von Paletten

Zu brennenden Paletten sind Feuerwehr und Polizei am Montagnachmittag in die Senefelderstraße ausgerückt. Dort waren gegen 16.35 Uhr aus bislang unbekannter Ursache zwei Paletten mit Leergut eines Getränkemarktes in Brand geraten. Beim Eintreffen der Feuerwehr war es Mitarbeitern und Kunden schon gelungen, das Feuer zu löschen. Die Feuerwehr, die mit einem Fahrzeug und neun Feuerwehrleuten vor Ort war, kühlte die Brandstelle noch ab. (sm)

Tübingen (TÜ): Motorradfahrer verunglückt

Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag erlitten. Der 28-Jährige befuhr gegen 17.15 Uhr mit einer Yamaha die nahezu geradlinig verlaufende Eisenbahnstraße von der Stadtmitte herkommend. Etwa 50 Meter nach der Einmündung Au Ost kam der Biker mit seiner Maschine aus bislang ungeklärter Ursache gegen den rechtsseitigen erhöhten Bordstein, worauf er zu Boden stürzte. Nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Verunglückte mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen. Das Motorrad musste von einem Abschleppunternehmen versorgt werden. Der Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. (ms)

Tübingen (TÜ): Am Baggersee selbst befriedigt

Ein Unbekannter hat sich am Montagabend am Hirschauer Baggersee in der Öffentlichkeit selbst befriedigt. Gegen 20 Uhr onanierte der Mann vor zwei Personen, die den Täter daraufhin ansprachen. Der Unbekannte beendete in der Folge seine Handlungen. Später erstatteten die Zeugen Anzeige bei der Polizei. Der unbekannte Mann ist circa 25 bis 40 Jahre alt, ungefähr 180 cm groß und dunkelhäutig. Er hat kurze schwarze Haare und sprach gebrochenes Deutsch. Das Polizeirevier Tübingen ermittelt. (mr)

Balingen (ZAK): Brennendes Gartenhaus

Zum Brand eines Gartenhauses sind Feuerwehr und Polizei in der Nacht zum Dienstag auf ein Gartengrundstück in der Verlängerung der Etzelbachstraße ausgerückt. Gegen 1.10 Uhr alarmierten mehrere Anwohner, die die Flammen und die Rauchentwicklung von Weitem wahrgenommen hatten, die Polizei. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gartenhaus in Vollbrand. Die Feuerwehren Balingen und Endingen, die mit zwölf Fahrzeugen und 50 Feuerwehrleuten angerückt waren, löschten die Flammen. Verletzt wurde niemand. Ersten Schätzungen zufolge dürfte der entstandene Sachschaden etwa 15.000 Euro betragen. (sm)

Burladingen (ZAK): Weiterer Einbruch und Einbruchsversuch

Zwei Firmengebäude in der Straße Kleineschle sind in der vergangenen Woche von Einbrechern heimgesucht worden. Wie erst jetzt bemerkt und angezeigt wurde, verschafften sich die Unbekannten in der Nacht von Mittwoch (14.06.2023) auf Donnerstag (15.06.2023) durch Aufhebeln einer Türe Zutritt in das Büro einer Firma. Dort öffneten sie wiederum gewaltsam Mobiliar und entwendeten Bargeld. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Im gleichen Zeitraum versuchten die Einbrecher, die Tür einer weiteren Firma aufzuhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang. Das Kriminalkommissariat Balingen hat die Ermittlungen übernommen und prüft insbesondere einen Zusammenhang mit dem Einbruch in ein Outletgeschäft zur selben Tatzeit. (siehe Pressemeldung vom 15.06.2023, 16.22 Uhr) (sm)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell