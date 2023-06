Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Michelbach - Tierischer Besuch

Gaggenau, Michelbach (ots)

Am Mittwoch, kurz vor 3 Uhr, musste eine Seniorin aus dem Schlafzimmer ihrer Wohnung in der Mönchkopfstraße flüchten und alarmierte die Polizei. Grund für die Aufregung war eine Fledermaus, die sich in die Räume der Frau verirrt hatte und nun nicht mehr weg flog. Die alarmierten Beamten des Polizeireviers Gaggenau konnten das Schlafzimmerfenster von einem daneben befindlichen Balkon aus öffnen, so dass sich der nächtliche Besucher wieder ins Freie entfernen konnte, ohne sich weiter in die Wohnung zu verirren.

