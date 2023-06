POL-OG: Lahr - Auffahrunfall mit mehreren Fahrzeugen

Wolfach (ots) - Eine Schülerin soll mit ihrem Fahrrad am Dienstagmorgen eine Fußgängerin im Herlinsbachweg touchiert und dadurch verletzt haben. Die Seniorin lief gegen 8.20 Uhr am linken Fahrbahnrand stadteinwärts als ihr in einem Baustellenbereich eine Schülergruppe auf Fahrrädern entgegen kam. Ein Mädchen aus der Gruppe soll die Frau dabei am Arm gestreift haben. In Folge kam die 84-Jährige zu Fall und ...

