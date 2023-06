Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster, L 75 - Verkehrsunfall mit Verletzten

Rheinmünster (ots)

Ein Unfall hat am Dienstagnachmittag zu zwei Verletzten und einem Sachschaden von insgesamt etwa 30.000 Euro geführt. Gegen 15:15 Uhr war eine 42-jährige VW-Fahrerin auf der L75 aus Stollhofen kommend in Richtung Söllingen unterwegs, als der Überholvorgang einer in entgegengesetzter Richtung fahrenden 38-jährige BMW-Lenkerin trotz Ausweichmanövers der VW-Lenkerin in einer Kollision der beiden Verkehrsteilnehmerinnen endete. Beide Fahrzeuge prallten mit der jeweiligen linken Fahrzeugfront aufeinander. In Folge wurden beide Autos in die entgegengesetzte Fahrtrichtung gedreht bevor sie zum Stehen kamen. Durch den Aufprall wurden beide Frauen verletzt und mit Rettungswagen in nahe gelegene Kliniken gebracht. Bis zur Räumung der Unfallstelle kam es auf der L75 zu einer Vollsperrung. Eine Ausleitung wurde an der Abfahrt Söllingen und am Kreisverkehr Stollhofen eingerichtet. Die beiden Wagen mussten abgeschleppt werden.

