Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbrüche; Fahrzeugdiebstahl

Reutlingen (ots)

Baltmannsweiler (ES): Mit Gegenverkehr kollidiert

Ein Verkehrsunfall hat sich am Dienstagvormittag auf der Reichenbacher Straße / K1208 ereignet. Gegen neun Uhr fuhr dort eine 35 Jahre alte Frau mit ihrem Mercedes von Baltmannsweiler kommend in Richtung Reichenbach. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge hielt sie sich dabei nicht an das Rechtsfahrgebot und kollidierte mit dem entgegenkommenden Ford eines 46-Jährigen. Beide Unfallbeteiligten wurden zur Untersuchung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ihre Autos mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden kann noch nicht beziffert werden. Zur Reinigung der Fahrbahn aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe kam ein Reinigungsfahrzeug vor Ort. (sm)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Baucontainer aufgebrochen

In einen Baucontainer auf einer Baustelle in der Jahnstraße ist in der Nacht zum Dienstag eingebrochen worden. Der bislang unbekannte Einbrecher verschaffte sich gewaltsam Zutritt in den Container und stahl Baumaschinen. Der Wert des Diebesguts und die Höhe des Sachschadens stehen noch nicht fest. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen ermittelt. (sm)

Holzmaden (ES): Rollerdiebstahl

Ein Motorroller des Herstellers Nova Motors ist in der Nacht zum Dienstag in der Hauptstraße gestohlen worden. Zwischen 0.15 Uhr und fünf Uhr entwendete ein Unbekannter das mit Lenkradschloss gesicherte dort geparkte Fahrzeug, an dem das Versicherungskennzeichen 428WHD angebracht war. Das Polizeirevier Kirchheim ermittelt. (sm)

Kirchentellinsfurt (TÜ) / Schlaitdorf (ES): Einbruch mit Fahrzeug (Zeugenaufruf)

Äußerst rabiate Einbrecher sind in der Nacht zum Dienstag in Kirchentellinsfurt zugange gewesen. Nach aktuellem Ermittlungsstand fuhren zwei Unbekannte mit einem silbernen Mercedes Sprinter kurz nach drei Uhr rückwärts in den verglasten Eingangsbereich eines Fahrradgeschäfts in der Wannweiler Straße und verschafften sich dadurch Zutritt zu den Verkaufsräumen. Von dort luden sie mehrere hochwertige E-Bikes in das Fahrzeug und flüchteten damit anschließend in unbekannte Richtung. Der Gesamtwert der Fahrräder liegt im fünfstelligen Bereich. Wie sich im Zuge der Ermittlungen herausstellte, war der Sprinter, an dem zur Tatzeit noch die auf das Fahrzeug zugelassenen Kennzeichen RT-LA 247 angebracht waren, offenbar kurz zuvor in Schlaitdorf im Kreis Esslingen gestohlen worden. Gegen Mittag wurde es außerhalb von Altenriet (Lkr. ES) verlassen und ohne Diebesgut aufgefunden. Zeugenhinweise zu den Tätern werden unter der Telefonnummer 07121/515363-0 an den Polizeiposten Kirchentellinsfurt erbeten. (mr)

Tübingen (TÜ): Versuchter Einbruch in Gaststätte

Zwei bislang Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag versucht, in eine Gaststätte in der Haaggasse einzubrechen. Gegen 3.30 Uhr hebelten sie mit Werkzeug an einem Fenster des Gebäudes. Eine Anwohnerin, die durch die Geräusche aufmerksam geworden war, sprach die Männer an, woraufhin diese die Flucht in Richtung Kapitänsweg ergriffen. Sie werden als etwa 18 bis 19 Jahre alt und zwischen 170 und 180 cm groß beschrieben, waren beide schwarz gekleidet, trugen Kapuzen auf dem Kopf und sprachen Deutsch. Am Fenster entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 bis 1.500 Euro. Der Polizeiposten Tübingen-Innenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

Balingen (ZAK): An Kreuzung kollidiert

Die Missachtung der Vorfahrt ist ursächlich für einen Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmorgen in der Reinhold-Maier-Straße ereignet hat. Eine 27 Jahre alte Frau fuhr mit ihrem Renault gegen 8.40 Uhr von der Reinhold-Maier-Straße kommend in den Kreuzungsbereich der Buhrenstraße / Kurt-Georg-Kiesinger-Straße ein und missachtete hierbei die Vorfahrt eines dort fahrenden, 55-jährigen BMW-Fahrers. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge verletzte sich niemand. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 11.000 Euro. Der Renault musste abgeschleppt werden. (sm)

Albstadt (ZAK): Kollision im Gegenverkehr

Zu einer Vollsperrung der L 360 zwischen Thanheim und Onstmettingen hat ein Verkehrsunfall mit Personenschaden am Dienstagvormittag geführt. Den derzeitigen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge war ein 19-jähriger Kia-Lenker gegen 9.25 Uhr auf der Landesstraße in Richtung Onstmettingen unterwegs. In einer leichten Rechtskurve, kurz vor der Abzweigung nach Tailfingen, geriet er mit dem Wagen auf die Fahrspur des Gegenverkehrs. In der Folge kollidierte der Kia mit dem VW Tiguan einer 61 Jahre alten Frau. Der VW kam daraufhin von der Fahrbahn ab, prallte mit der Hinterachse gegen einen Abwasserschacht und wurde ausgehebelt. Auf der Beifahrerseite blieb der Wagen schließlich liegen. Das Auto des Unfallverursachers drehte sich um die eigene Achse und blieb entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung stehen. Beide Beteiligten erlitten ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in umliegende Kliniken. Die 61-Jährige war zuvor von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit worden. An beiden Pkw, die abgeschleppt werden mussten, entstand wirtschaftlicher Totalschaden in einer Gesamthöhe von circa 29.000 Euro. Die L 360 konnte gegen elf Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden. (mr)

