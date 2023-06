Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Polizeiposten Kirchentellinsfurt unter neuer Leitung

Reutlingen (ots)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Polizeiposten Kirchentellinsfurt unter neuer Leitung

Polizeihauptkommissar Achim Putterstein wurde zum neuen Leiter des Polizeipostens Kirchentellinsfurt bestellt. Er folgt Polizeihauptkommissar Uwe Maier, der mit Ablauf des Aprils in den Ruhestand getreten ist.

Die polizeiliche Laufbahn des 56-jährigen Putterstein begann 1984 bei der damaligen 3. Bereitschaftspolizeiabteilung in Biberach, am Standort Hechingen. Nach der Ausbildung zum mittleren Polizeivollzugsdienst schloss sich eine Verwendung in der Einsatzhundertschaft bei der Bereitschaftspolizei in Göppingen an, bevor Achim Putterstein im Jahr 1989 zum Verkehrsunfalldienst bei der Verkehrspolizeiinspektion Stuttgart versetzt wurde. 1991 wechselte er dann in den Streifendienst zum Polizeirevier Metzingen. Nach seinem Studium an der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen und dem Aufstieg in den gehobenen Polizeivollzugsdienst kehrte er zum Polizeirevier Metzingen zurück, wo er bis 2009 in einer Dienstgruppe und anschließend bis 2016 als stellvertretender Leiter des Bezirksdienstes und Leiter des Fachbereichs Ermittlungen verwendet wurde. Daran schlossen sich weitere Tätigkeiten als stellvertretender Leiter beim Bezirksdienst des Polizeireviers Filderstadt, sowie der Polizeiposten Neuhausen/Filder und Kirchentellinsfurt an. Im Jahr 2022 wechselte er zum Polizeiposten Tübingen-Innenstadt, wo er bis zu seiner jetzigen Bestellung zum Leiter des Polizeipostens Kirchentellinsfurt ebenfalls die stellvertretende Leitung innehatte.

Seit Mai ist Polizeihauptkommissar Putterstein gemeinsam mit derzeit einer Mitarbeiterin und einem Mitarbeiter für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in den Gemeinden Kirchentellinsfurt und Kusterdingen mit allen Teilgemeinden sowie dem auf Gemarkung Kusterdingen liegenden Teil des Industriegebiets Mark West zuständig.

Achim Putterstein ist verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und wohnt in einer Esslinger Kreisgemeinde. (cw)

