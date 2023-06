Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Polizeirevier Nürtingen unter neuer Leitung

Reutlingen (ots)

Nürtingen (ES): Polizeirevier Nürtingen unter neuer Leitung

Zum neuen Leiter des Polizeireviers Nürtingen ist Polizeioberrat Manuel Marintsch bestellt worden. Er folgt Polizeidirektor Frank Reiser, der im August letzten Jahres zur Hochschule für Polizei Baden-Württemberg wechselte. Bis zum jetzigen Amtsantritt von Polizeioberrat Marintsch wurde das Polizeirevier interimsweise von Erstem Polizeihauptkommissar Rochus Köninger geleitet, der weiterhin stellvertretender Revierleiter ist.

Die polizeiliche Laufbahn des 45-jährigen Manuel Marintsch begann 2003 mit dem Studium für den gehobenen Polizeivollzugsdienst an der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen, bevor er im Streifendienst des Polizeipräsidiums Stuttgart tätig war. Nach einer Funktion im Projektstab des Projektes Digitalfunk BW begann seine Ausbildung zum höheren Polizeivollzugsdienst im Jahre 2010. Hier wurde er in diversen Funktionen, unter anderem als Leiter einer Führungsgruppe, Dienstgruppenleiter sowie bei der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und dem Führungs- und Einsatzstab beim Polizeipräsidium Stuttgart eingesetzt. Nach dem Studium an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster und dem Aufstieg in den höheren Polizeivollzugsdienst im Jahr 2015, wurde er als Referent für Telekommunikation, Leitstellentechnik und Digitalfunk zum Referat 34 - Haushaltsmanagement, Technik und Liegenschaften - des Landespolizeipräsidiums versetzt. Nach einer weiteren Verwendung beim Landesamt für Verfassungsschutz Baden-Württemberg übernahm er im Jahr 2020 die Leitung der Führungsgruppe des Spezialeinsatzkommandos Baden-Württemberg, bevor er 2021 zum Polizeirevier Uhingen beim Polizeipräsidium Ulm versetzt wurde, das er bis zu seinem jetzigen Wechsel nach Nürtingen leitete.

Beim Polizeirevier Nürtingen ist er nun mit 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Sicherheit in den Städten Nürtingen, Neuffen, Aichtal, Wendlingen und in den Gemeinden Altdorf, Altenriet, Bempflingen, Beuren, Erkenbrechtsweiler, Frickenhausen, Großbettlingen, Kohlberg, Köngen, Neckartailfingen, Neckartenzlingen, Oberboihingen, Schlaitdorf, Unterensingen und Wolfschlugen zuständig.

Manuel Marintsch lebt mit seiner Frau und seiner Tochter in Göppingen. (jp)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell