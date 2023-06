Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Bedrohung; Streitigkeiten; Diebstahl

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Radfahrer verletzt

Ein 31-jähriger Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall an der L 378a zwischen Metzingen und Rommelsbach am Dienstagabend verletzt worden. Der Mann war gegen 19 Uhr mit seinem Rennrad auf dem neben der Landstraße verlaufenden und für Radfahrer in beide Fahrtrichtungen freigegebenen Radweg in Fahrtrichtung Rommelsbach unterwegs. Eine 19-jährige Lenkerin eines Toyota, die vom Markwasen auf die Landstraße einbiegen wollte, übersah den aus ihrer Sicht von rechts kommenden Radler, der nach der anschließenden, leichten Kollision zu Fall kam. Mit Verletzungen noch unklaren Ausmaßes musste der 31-Jährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. (ak)

Bad Urach (RT): Streitigkeiten

Noch unklar ist der genaue Hergang von Streitigkeiten zwischen zwei Gruppen junger Leute, zu denen mehrere Streifenwagenbesatzungen der Polizei am Dienstagabend, gegen 22.50 Uhr, ausgerückt ist. In der Nähe des Thermalbads waren offenbar 10 - 15 Personen in einen Streit geraten. Weil plötzlich einer der Beteiligten ein Messer in der Hand gehalten haben soll, flüchtete die gegnerische Gruppe. Zwei junge Männer, von denen einer auf der Flucht angeblich gestürzt war und sich eine geringfügige Verletzung zugezogen hatte, suchten um Hilfe im nahe gelegenen Krankenhaus nach, von wo aus die Polizei alarmiert wurde. Konkrete Hinweise auf Straftaten oder im Zuge des Streits verletzte Personen liegen nicht vor. (ak)

Pfullingen (RT): Mit Gegenverkehr kollidiert

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Pfullingen erlitten. Der 34-Jährige befuhr kurz nach 15.30 Uhr mit einem Herrenrad die Gönninger Straße in stadteinwärtiger Richtung. Beim Linksabbiegen in die Traubenstraße übersah er die entgegenkommende Mercedes-Benz C-Klasse einer 59 Jahre alten Frau. Durch den Zusammenstoß fiel der Radler auf die Motorhaube des Pkw und stieß mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe. Er hatte keinen Fahrradhelm getragen. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen dürfte sich auf rund 5.000 Euro belaufen. (ms)

Bissingen (ES): Vorfahrt missachtet

Eine Vorfahrtsmissachtung hat am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten geführt. Ein 68-Jähriger war gegen 16.45 Uhr mit einem VW Passat auf einem Gemeindeverbindungsweg von Weilheim herkommend in Richtung Bissingen unterwegs. An der K 1250 wollte er geradeaus in Richtung Ortsmitte weiterfahren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 44 Jahre alten Suzukifahrers, der auf der Kreisstraße von Nabern herkommend unterwegs war. Durch den Zusammenstoß zog sich der 44-Jährige leichte Verletzungen zu. Der Mann musste mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden. An den beiden Fahrzeugen war ein Schaden in Höhe von zirka 8.000 Euro entstanden. (ms)

Nürtingen (ES): Streitigkeiten

Noch unklar sind die Hintergründe und der Ablauf einer Auseinandersetzung am Dienstagabend auf dem Busbahnhof in der Europastraße. Dort soll es gegen 20.15 Uhr zu Streitigkeiten zwischen einem 18 Jahre alten Mann und mehreren unbekannten Personen gekommen sein. Diese Streitigkeiten mündeten schnell in Handgreiflichkeiten, bei denen der 18-Jährige leicht verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte ihn nachfolgend zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (jp)

Neuhausen (ES): Kind auf Fahrrad gestürzt

Eine medizinische Ursache könnte den polizeilichen Ermittlungen zufolge der Grund für den Sturz eines Radlers am Dienstagmorgen auf dem Fahrradweg parallel zur L1202 gewesen sein. Der 13-Jährige befuhr kurz nach sieben Uhr mit seinem Mountainbike den Radweg von Wolfschlugen kommend in Richtung Neuhausen und kam alleinbeteiligt zu Fall. Mit einem Rettungswagen wurde der leicht verletzte Bub anschließend zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. (jp)

Neidlingen (ES): Kupferkabel gestohlen (Zeugenaufruf)

Ein circa dreißig Meter langes Kabel im Wert von etwa 800 Euro haben Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch von einer Baustelle an der Ecke Immenstraße / Wiesensteiger Straße gestohlen. Zwischen 17 Uhr und sieben Uhr drangen die Diebe in das Baustellengelände ein und ließen das Kupferkabel mitgehen. Zum Abtransport dürfte ein Fahrzeug oder ein Anhänger benutzt worden sein, weshalb der Polizeiposten Weilheim an der Teck auf Hinweise von Zeugen hofft, die im genannten Zeitraum dort verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Polizeiposten Weilheim an der Teck, Telefon 07023/90052-0. (jp)

Tübingen (TÜ): Mann in psychischem Ausnahmezustand

Ein sich in einem psychischen Ausnahmezustand befindlicher Mann musste am Dienstag in eine Klinik eingeliefert werden. Der über 60 Jahre alte Mann bedrohte kurz vor 17 Uhr zunächst einen Nachbarn in einem Mehrfamilienhaus in der Sieben-Höfe-Straße in Derendingen. Anschließend zog er sich in seine Wohnung zurück. Nachdem er sich weigerte die Türe zu öffnen und damit drohte, auf Einsatzkräfte loszugehen, wurde die Wohnung von Spezialkräften des Polizeipräsidiums Einsatz betreten. Der polizeibekannte Mann konnte unverletzt in Gewahrsam genommen und in die Klinik gebracht werden. (ms)

Tübingen (TÜ): Rollerlenkerin bei Unfall verletzt

Mit ersten Erkenntnissen nach leichten Verletzungen musste die Lenkerin eines Motorrollers am späten Dienstagnachmittag in eine Klinik gebracht werden. Eine 23-Jährige war kurz nach 17.30 Uhr mit einem VW Polo in der Linsenbergstraße unterwegs. Da sie eine Parkmöglichkeit suchte, hielt die Fahrerin kurz an. Als die junge Frau erkannte, dass sie an der Stelle nicht parken kann, fuhr sie langsam los. Hierbei kam es zur Kollision mit der 29 Jahre alten Rollerlenkerin, die in diesem Moment den Polo vermutlich überholen wollte. Die 29-Jährige hatte noch vergeblich versucht, durch ein Ausweichmanöver den Zusammenstoß zu verhindern. Im Anschluss stürzte sie zu Boden und verletzte sich. Mit einem Rettungswagen wurde die Verletzte in das Krankenhaus gebracht. Es war geringer Sachschaden entstanden. (ms)

Meßstetten (ZAK): Von der Straße abgekommen

Bei einem Verkehrsunfall, der sich in der Nacht zum Mittwoch, gegen 1.25 Uhr, am Ortsrand von Meßstetten ereignet hat, ist eine Person verletzt worden und erheblicher Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro entstanden. Ein 24-jähriger Fahrer eines Audi S3 befuhr den Hartweg aus Richtung Heinstetten kommend in Richtung Meßstetten. Etwa auf Höhe der Einmündung Kelternstraße kam er nach derzeitigen Erkenntnissen infolge überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Straße ab, wo der Wagen mit einem Stromverteilerkasten kollidierte und diesen vollständig zerstörte. Der Audi schleuderte weiter in Richtung der L 196, auf der er erst etliche Meter nach der Einmündung des Hartwegs zum Stehen kam. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Der Fahrer hatte Verletzungen noch unklaren Ausmaßes erlitten, der 18-jährige Beifahrer war nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt geblieben. Der Audi, an dem Totalschaden entstanden war, wurde abgeschleppt. Der Schaden am Stromverteilerkasten kann noch nicht beziffert werden. Mitarbeiter des zuständigen Stromversorgers waren vor Ort. Die Feuerwehr Meßstetten war zur Reinigung der großflächig verschmutzten Fahrbahn im Einsatz. (ak)

