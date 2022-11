POL-NE: Kripo ermittelt nach exhibitionistischen Handlungen - Zeugen gesucht

Kaarst (ots) - Am Montagmorgen (07.11.) kam es auf einem Grundstück an der Straße Büttger-Buscherhöfe in Kaarst, gegen circa 09:25 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Ein 70-jähriger Mann wollte einem 74-jährigen Kaarster sein neu erworbenes Fahrzeug sowie das eingebaute Automatikgetriebe zeigen und setze sich dazu in den Pkw. Der 74-Jährige stand in der geöffneten Fahrertür. ...

