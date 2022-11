Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zwei Senioren durch Fahrzeug mitgeschliffen

Kaarst (ots)

Am Montagmorgen (07.11.) kam es auf einem Grundstück an der Straße Büttger-Buscherhöfe in Kaarst, gegen circa 09:25 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Ein 70-jähriger Mann wollte einem 74-jährigen Kaarster sein neu erworbenes Fahrzeug sowie das eingebaute Automatikgetriebe zeigen und setze sich dazu in den Pkw. Der 74-Jährige stand in der geöffneten Fahrertür. Nach ersten Erkenntnissen legte der Mann im Fahrzeug den Rückwärtsgang ein und nahm den Fuß von dem Bremspedal, wodurch der Pkw nach hinten rollte. Der Kaarster wurde von der Fahrertür am Bein erfasst, fiel zu Boden und wurde mitgeschliffen. Der Mann im Fahrzeug versuchte ihm zu helfen und lehnte sich dazu aus dem Pkw, wobei er selbst aus dem Auto fiel und ebenfalls mehrere Meter mitgezogen wurde. Das Fahrzeug kollidierte mit einem Holzzaun und soll nach ersten Ermittlungen dadurch zum Stillstand gekommen sein.

Der Kaarster kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Der 70-jährige Mann wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die weiteren Ermittlungen hat das Verkehrskommissariat in Kaarst übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell