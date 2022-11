Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Terrassentür von mutmaßlichen Einbrechern aufgehebelt

Neuss / Dormagen (ots)

Am Freitagmorgen (04.11.) brachen unbekannte Täter in ein Reihenhaus am Rotdornweg in Neuss ein. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die mutmaßlichen Einbrecher, zwischen circa 10:30 Uhr und 11:30 Uhr, über eine aufgehebelte Terrassentür in das Haus. Dort durchsuchten sie diverse Zimmer und entwendeten nach ersten Ermittlungen Schmuck.

In Dormagen an der Winand-Kayser-Straße versuchten mutmaßliche Einbrecher am Samstag (05.11.), zwischen circa 12:30 Uhr und 15:00 Uhr, eine Terrassentür aufzuhebeln. Dabei blieb es jedoch bei einem Einbruchsversuch und die Unbekannten gelangten nach ersten Erkenntnissen nicht in die Wohnung.

Schieben Sie Einbrechern den sprichwörtlichen "Riegel vor!". Lassen Sie sich kostenlos und herstellerneutral von den Experten der Polizei zu den Möglichkeiten des technischen Einbruchschutzes beraten (Telefon: 02131 300-0). Informationen finden Sie auf der Internetseite der Polizei https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine

