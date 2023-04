Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Mussum - Beim Einbiegen Rad erfasst

Bocholt-Mussum (ots)

Unfallort: Bocholt-Mussum, Loikumer Weg;

Unfallzeit: 27.04.2023, 07.35 Uhr;

Eine Radfahrerin hat am Donnerstag in Bocholt-Mussum bei einem Unfall leichte Verletzungen erlitten. Die 14-Jährige hatte gegen 07.35 Uhr den für sie links liegenden Radweg an der Straße Loikumer Weg aus Richtung Bömkesweg kommend befahren. In Höhe des Nienhauswegs wollte die Jugendliche die Straße queren, um ihre Fahrt auf dem rechts liegenden Radweg fortzusetzen. Dabei erfasste die Bocholterin der Wagen eines 61-Jährigen: Der Bocholter hatte gerade vom Nienhausweg nach rechts in den Loikumer Weg einbiegen wollen. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell