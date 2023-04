Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Fahrraddiebstahl aus Garage

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Zellerstraße;

Tatzeit: zwischen 26.04.2023, 20.00 Uhr, und 27.04.2023, 05.10 Uhr;

Aus einer Garage entwendet haben Unbekannte zwei Pedelecs der Hersteller Puch sowie Gazelle in Ahaus. Die Räder standen an der Zellerstraße in einer Garage mit elektronischem Tor. Bei Tatentdeckung stand das Tor offen und eine Fernbedienung lag auf dem Boden. Unklar ist, wie die Täter zwischen Mittwoch, 20.00 Uhr, und Donnerstag, 05.10 Uhr, an die in einem auf der Einfahrt stehenden Wagen liegenden Fernbedienung gelangten. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell