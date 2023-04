Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Jugendliche sexuell belästigt

Zeugen gesucht

Ahaus-Wüllen (ots)

Tatort: Ahaus-Wüllen, Quantwick;

Tatzeit: 12.04.2023, gegen 21.00 Uhr;

Sexuelle Handlungen an sich hat ein Unbekannter am 12. April 2023 in der Ahauser Bauerschaft Quantwick vor einer Jugendlichen vorgenommen. Der circa 30 bis 35 Jahre alte Mann mit dünner Statur und braun-schwarzen Haaren hatte die Ahauserin aus einem dunklen Kleinwagen heraus mit heruntergelassener Beifahrerseitenscheibe in akzentfreiem Deutsch angesprochen. Die Tat ereignete sich auf einem Wirtschaftsweg zwischen einem Saal einer Glaubensgemeinschaft und einem Logistikunternehmen für Milchprodukte, circa 200 Meter nördlich dieser Firma. Der Unbekannte war nach derzeitigem Ermittlungsstand mit einem blau-karierten Hemd und einer blauen Hose bekleidet. Die Kriminalinspektion 1 in Borken erbittet Hinweise unter Tel. (02861) 9000. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell