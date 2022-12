Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Widerstand geleistet

Kehl (ots)

Ein 23-jähriger musste am späten Mittwochabend aufgrund seines aggressiven Verhaltens gepaart mit einem Rauschzustand in Gewahrsam genommen werden. Der junge Mann war zu Besuch bei seinen Eltern, als er anfing diese verbal anzufeinden, worauf er er aus deren Haus verwiesen wurde. Der Mittzwanziger fing vor dem Gebäude an zu randalieren, worauf seine Eltern die Polizei verständigten. Der Störer konnte durch die Beamten nach kurzem Gespräch mit den Eltern angetroffen werden. Eine Gesprächsführung gestaltete sich schwierig, da der Unruhestifter stark alkoholisiert war und sich aggressiv gegenüber den Uniformierten zeigte. Um zurück in sein Elternhaus zu gelangen stemmte er sich immer wieder gegen die ihm entgegenstehenden Polizisten. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei welcher der Übeltäter unter anderem versuchte an das Pfefferspray der Beamten zu gelangen. Aus diesem Grund musste er auf den Boden gebracht und mit den Handschließen geschlossen werden. Aufgrund der Einsichtslosigkeit sowie dem Zustand des Mannes wurde dieser in Gewahrsam genommen um weiter Störungen zu verhindern.

/ lg

