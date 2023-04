Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Radfahrer im Kreisverkehr übersehen

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Pfarrer-Reukes-Straße / Enscheder Straße;

Unfallzeit: 26.04.2023, 22.05 Uhr;

Leichte Verletzungen hat ein 20 Jahre alter Pedelecfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in Gronau erlitten. Der Gronauer war gegen 22.05 Uhr im Kreisverkehr Pfarrer-Reukes-Straße / Enscheder Straße unterwegs, als der Wagen eines 59-Jährigen kreuzte. Der Steinfurter wollte von der Pfarrer-Reukes-Straße aus Richtung Bahnhof kommend in das Rondell einfahren. Dabei kam es zur Kollision. Er habe den Radfahrer nicht gesehen, gab der Autofahrer an. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals auf die A-Säulen-Problematik hin. Unter Umständen sind andere Verkehrsteilnehmer aus einem Kraftfahrzeug heraus für Sekunden nicht mehr im Blickfeld des Fahrers und können leicht übersehen werden. Gezielte Blicke, links und rechts an der A-Säule vorbei, können diese Gefahr bannen. Auf der Internetseite der Kreispolizeibehörde ist dazu ein kurzes Video eingestellt. Link: https://borken.polizei.nrw/medien/der-blinde-fleck-hinter-der-a-saeule

Hinweis: Die A-Säule ist der Bereich eines Kraftfahrzeugs zwischen der Windschutzscheibe und den Seitenscheiben der Fahrer- und Beifahrertür. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell