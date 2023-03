Feuerwehr Essen

FW-E: 4Rad Kabinenroller droht nach missglücktem Fahrmanöver abzustürzen

Essen-Schönebeck, Schönebecker Straße, 02.03.2023, 08:48 Uhr (ots)

Heute Morgen wurde die Feuerwehr Essen zu einem Verkehrsunfall in Essen-Schönebeck alarmiert. Ersten Meldungen zufolge sollte ein PKW in eine Hauswand gefahren sein. Die ersten Kräfte erkannten jedoch einen 4 Rad Kabinenroller, der drohte in einen Lichtschacht zu stürzen. Das Fahrzeug hing, von nur einem Rad gehalten, zwischen Hauswand und dem Erdreich. Der Fahrer, ein 78-jähriger, befand sich noch in seinem Kabinenroller. Das Fahrzeug drohte einen weiteren Meter abzustürzen. Sofort wurde das Fahrzeug mit Seilen gegen ein weiteres Abrutschen gesichert und mit Holz unterbaut. Der Fahrer war ansprechbar und augenscheinlich unverletzt. Durch die massiven Beschädigungen im Dachbereich und der Bauart des Kabinenrollers war es nicht möglich, die Tür zu öffnen und den Fahrer zu befreien. Es musste davon ausgegangen werden, dass sich durch die Maßnahmen die Stabilität der Karosse weiter verändert und dies zu Verletzungen des Fahrers führen würde. Nach Rücksprache mit dem anwesenden Notarzt wurde der Kabinenroller mit einer Seilwinde von einem Rüstwagen angeschlagen und samt Insasse aus dem Lichtschacht gezogen. Oben angekommen, konnte der Fahrer sein Fahrzeug selbstständig verlassen. Er blieb glücklicherweise unverletzt, ein Transport in ein Krankenhaus war nicht nötig. Wie es zu dem Unfall kam, ist unklar. Die Feuerwehr Essen war mit einem Löschzug, dem Hilfeleistungszug, einem Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug für rund zwei Stunden im Einsatz. Die Straße musste für die Einsatzdauer voll gesperrt werden. (CR)

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell