Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Gotha (ots)

Am Sonntag, den 19.02.23, kam es gegen 14.00 Uhr in der Gartenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Gesucht wird der Fahrzeugführer eines blauen Pkw mit Gothaer Kennzeichen, welcher in Richtung Schützenberg abbog und dabei eine seitliche Berührung mit einem orangefarbigen Pkw Hyundai einer 77-Jährigen hatte. Dieser fuhr geradeaus in Richtung Eisenacher Straße. Der Fahrzeugführer des blauen Pkw setzte seine Fahrt ohne die Angabe seiner Beteiligung fort. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet oder kann Angaben zum unbekannten Fahrzeugführer oder dessen Pkw machen? Hinweise werden unter der 03621-781124 und unter Angabe der Bezugsnummer 0046883/2023 entgegengenommen. (ah)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell