FW-MH: Paralleleinsätze am Vormittag

Mülheim an der Ruhr (ots) - Gegen 9:00 Uhr hatte im evangelischen Krankenhaus, hier in Mülheim, ein Rauchmelder auf einer Station im 5. OG ausgelöst und die Feuerwehr rückte mit zwei Löschzügen und zwei Führungsfahrzeugen zur Einsatzstelle an. Vor Ort wurde gemeldet, dass sich ein Kirschkernkissen in einer Mikrowelle entzündet hatte und den Melder auslöste. ...

mehr