POL-PPWP: Zwei Wohnungen im selben Haus aufgebrochen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte sind am frühen Mittwochabend in ein Mehrparteienhaus in der Riesenstraße eingedrungen. Sie brachen die Eingangstüren von zwei Wohnungen auf und entwendeten Bargeld sowie Ausweispapiere. Die Täter konnten unerkannt entkommen. An den Türen entstand erheblicher Sachschaden. Die Tat ereignete sich zwischen 17.30 und 18.30 Uhr. Zu dieser Zeit hielt sich niemand in den Wohnungen auf.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. |mhm

